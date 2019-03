„Das hat es in 14 Jahren Germanys Next Topmodel noch nicht gegeben.“ So beginnt Heidi Klum den Teaser für die nächste Folge der Model-Sendung GNTM. Damit spielt die Model-Mama zwar auf besonders wertvollen Schmuck an, den die Nachwuchsmodels beim anstehenden Nackt-Shooting tragen werden. Jedoch gibt es offenbar auch noch einen anderen Grund, weswegen dieser Satz ebenfalls passen könnte.

Auf ihrem privaten Instagram-Account postete Kandidatin Jasmin ein Live-Video. Darin sagt sie: „Ich habe Lena geklatschtIch schlage Leute nicht ohne Grund, ich schlage Leute auch nicht gerne“, fügt sie hinzu. Das Video ist mittlerweile nicht mehr im Internet verfügbar, es hat jedoch bereits hohe Wellen geschlagen. Das wird der 18-Jährigen wohl nicht so recht gewesen sein. Denn eigentlich dürften die Kandidatinnen sich vor Ausstrahlung der Sendungen nicht dazu äußern.

In der Preview auf der Website von Prosieben lässt sich nur vermuten, dass Klum auf das Geschehen anspielt. „Es ist echt traurig, was hier passiert ist heute“, sagt Klum im Interview. In einer weiteren Szene, offenbar an der Shooting-Location sagt die Model-Mama: „Deswegen beenden wir das ganze jetzt.“ Unklar ist, ob Klum sich auf den mutmaßlichen tätlichen Übergriff bezieht, oder um ein anderes Drama um Kandidatin Jasmin. Die zeigt in der Sendung nämlich in einer Szene den Mittelfinger und fügt hinzu: „Sag Heidi, ich hab der einen Mittelfinger gezeigt.“

Für Jasmin wird, Achtung Spoiler, nach diesem Eklat wohl Schluss sein in der Sendung. Laut Medienberichten soll bereits ein Anwalt in der Sache eingeschaltet sein. Prosieben teilte dazu auf Twitter mit: „Zum Verständnis. Dem Sender ProSieben liegt keine Klage vor.“

