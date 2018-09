Star-Architekt Renzo Piano will neue Brücke in Genua bauen

„Die Brücke soll 1000 Jahre halten und aus Stahl sein“, sagte der 80-jährige Architekt am Freitag bei der Vorstellung seiner Pläne in der norditalienischen Hafenstadt. Außerdem solle das Bauwerk weiß werden und Ähnlichkeiten mit einem Schiff haben. Es dürfe nun nichts überstürzt werden, betonte der berühmte Architekt.

Regionalpräsident Giovanni Toti sagte dagegen, eine neue Brücke solle „spätestens im November“ 2019 fertiggestellt sein. Genuas Bürgermeister Marco Bucci kündigte zudem einen internationalen Wettbewerb für die Wiedererrichtung des bei der Brückenkatastrophe teilweise zerstörten Stadtteils an. „Wir wollen die Tragödie in eine große Chance für Genua verwandeln. Am Ende wird die Stadt noch schöner sein als vorher.“ Für den Abriss der Brückenreste müssen einige darunterliegende Häuser zerstört werden.

Beim Einsturz der Morandi-Brücke am 14. August waren 43 Menschen ums Leben gekommen. Die Justiz ermittelt gegen eine Reihe von Beschuldigten und gegen die Betreiberfirma Autostrade per l'Italia (Aspi). Ausgerechnet Aspi-Chef Giovanni Castellucci unterlief am Freitag bei der Vorstellung von Renzo Pianos Brückenplänen ein peinliches Missgeschick. Er ließ ein Teil des Modells fallen und das Plastikstück zerbrach, wie Medien berichteten.

(mba/AFP)