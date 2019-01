Der sogenannte Verspätungsschal einer bayerischen Bahnfahrerin wird noch bis Montag auf der Internetplattform Ebay für einen wohltätigen Zweck versteigert. Der Erlös soll der Münchner Bahnhofsmission zugute kommen, wie die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch) berichtet. Das Höchstgebot lag zur Mittagszeit bei 1.200 Euro. Tags zuvor hatte das Blatt über Claudia Weber (55) berichtet, die seit mehr als 25 Jahren beruflich täglich von Moosburg nach München pendelt. Die zunehmenden Verspätungen auf der Strecke nutzte sie im vergangenen Jahr dazu, um einen Schal zu stricken.

Die Grundfarbe Grau steht dabei laut Weber für leichte Verspätungen von unter fünf Minuten. Rosa zeige Verspätungen ab fünf Minuten bis zu einer halben Stunde. Lange Verspätungen ab einer halben Stunde oder Verspätungen bei beiden Zugfahrten seien rot. "Für jede Verspätung habe ich zwei Reihen am Abend gestrickt", erläuterte die Bahnfahrerin. Entstanden sei so ein bunter Schal, der seinen Ursprung in "Resignation, Frust und Ärger" habe. Sie wünsche sich, dass von der Politik und der Bahn ein bisschen mehr Geld investiert werde, damit der Service auch funktioniere.



(cpas)