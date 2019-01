Tragische Szenen spielten sich in den letzten Tagen in Thailand ab. Eine junge Frau aus Saudi-Arabien hat sich auf der Flucht vor ihrer gewalttätigen Familie in einem Hotelzimmer am Flughafen in Bangkok verbarrikadiert und verzweifelte Hilferufe über soziale Medien gesendet. Zehntausende Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter verfolgten ihren Kampf gegen eine drohende Abschiebung. Jetzt scheint sie sicher zu sein: Die thailändische Einwanderungspolizei teilte gestern mit, die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun werde nicht zu ihrer Familie zurückgeschickt.

Al-Kunun schrieb auf Twitter, ihr sei nach der Landung in Bangkok der Pass abgenommen worden und man habe ihr mit der Rücksendung nach Kuwait, von wo sie kam, gedroht. Sie werde das Hotelzimmer nicht verlassen, bevor sie Vertreter des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR getroffen habe. „Ich brauche ein Land, das mich schützt, so schnell wie möglich.“ Über ihre Familie sagte sie: „Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie mich umbringen werden, wenn ich aus einem saudischen Gefängnis komme.“

Gestern konnten UNHCR-Vertreter schließlich am Flughafen in Bangkok mit al-Kunun sprechen und sie in ihre Obhut nehmen. Am Abend erklärte die Einwanderungspolizei, die junge Frau solle innerhalb von fünf Tagen Asyl in einem Drittland bekommen.

Al-Kunun hatte am Samstagabend einen Aufenthalt ihrer Familie in Kuwait genutzt, um nach Bangkok zu fliehen. Sie erklärte auf Twitter, sie fürchte bei einer Rückkehr nach Saudi-Arabien um ihr Leben. Der britischen BBC sagte sie, sie habe dem Islam den Rücken gekehrt und fürchte nun die Strafe ihres Vater. Sie sei von männlichen Familienmitgliedern geschlagen und mit dem Tode bedroht worden. In der Vergangenheit sei sie bereits ein halbes Jahr in ihrem Zimmer eingesperrt worden, nur weil sie ihr Haare kürzer geschnitten habe.

Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch hat al-Kunun ein gültiges Visum für Australien und will dort Asyl beantragen. Der saudische Geschäftsträger in Bangkok, Abdullah al-Schuaibi, erklärte derweil, sein Land habe nichts mit dem Fall al-Kunun zu tun. „Sie wurde von den Flughafenbehörden gestoppt, weil sie thailändische Gesetze verletzt hat“, wurde er auf der saudischen Nachrichten-Webseite Sabk zitiert. Al-Kunun habe anscheinend kein Rückflugticket gehabt, keine Hotelreservierung und kein Touristenvisum.

Saudische Frauen stehen selbst im Erwachsenenalter unter Vormundschaft ihrer männlichen Angehörigen. Zuletzt hatten sich einige saudische Frauen auf der Flucht vor gewalttätigen männlichen Verwandten über soziale Medien Gehör verschafft. 2017 etwa erregte der Fall von Dina Ali Laslum Aufsehen, die auf dem Weg nach Australien gestoppt und gezwungen wurde, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Seitdem ist sie in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht.

Solche Fälle zeigen, dass die von Kronprinz Mohammed bin Salman eingeleiteten Reformen in dem streng islamisch ausgerichteten Königreich noch sehr limitiert sind. Saudi-Arabien hat Frauen zwar in den vergangenen Jahren mehr Rechte eingeräumt, darunter das Recht, Auto zu fahren, bei lokalen Wahlen gewählt zu werden und ihre Stimme abzugeben, sowie in der Schule Sport zu treiben. Das saudische Ministerium für Justiz gab gestern außerdem bekannt, dass Frauen nun per SMS oder im Internet darüber informiert würden, wenn sich ihr Ehestatus ändert. Bislang konnten Männer die Scheidung einreichen, ohne ihre Ehefrauen darüber zu informieren.

Die männliche Vormundschaft bleibt in Saudi-Arabien jedoch weiterhin gültig. Das Gesetz sieht vor, dass Frauen die Erlaubnis eines Mannes für einen Reisepass, eine Auslandsreise und die Hochzeit brauchen. Gesetzliche Vormunde sind oft der Vater oder der Ehemann. Es können aber auch der Bruder oder der eigene Sohn sein.

Auf der Flucht geschnappte Frauen werden in Saudi-Arabien häufig zwangsweise nach Hause zurückgebracht. Andere werden verhaftet, weil sie nicht Gehorsam geleistet haben. Im vergangenen Jahr verbrachte eine saudische Frau beispielsweise mehr als 100 Tage im Gefängnis, nachdem ihr Vater bei der Polizei Klage gegen sie eingereicht hat, weil sie auf eigene Faust ihr Zuhause verlassen hatte.