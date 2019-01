Die Idee zu dem Video kam Steffen Schütze recht schnell. „Nur das Blattgold hatten wir natürlich nicht da“, sagt der 36-jährige Inhaber der „Metzgerei Hack“ im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gemeinsam mit einem Kumpel spielte Schütze das Protz-Video von Fußballstar Franck Ribery nach. Im Original zu sehen war Ribery mit Goldkettchen behangen und der türkische Metzger und Koch Nsret Gökce, der auch „Salt Bea“ genannt wird.

In Schützes Video spielt der Metzgermeister den Star-Koch, sein Freund übernimmt die Rolle des Fußballstars. Alles sieht dem Original sehr ähnlich, nur beim vergoldeten Fleisch handelt es sich um kein Edel-Steak. „Wir sind ja hier in Bayern und da muss es natürlich eine Weißwurst sein“, sagt der 36-Jährige.

Gekonnt schneidet Schütze das goldene Stück in mehrere Teile. Das Ribery-Double bestreut die Wurst abschließend noch mit ein wenig süßem Senf - ganz in „Salt Bea“-Manier. Für das Video benötigten der Metzgermeister und sein Freund übrigens mehrere Versuche. „Wir mussten immer wieder abbrechen, weil wir so oft lachen mussten“, sagt er.

Das Endergebnis mit dem Namen „HackBae präsentiert Franck Ripperly seine Güldene Weisswurst“ kann sich nun aber sehen lassen. Auf Facebook ist das Video bereits ein Hit. Mehr als 50.000 Nutzer haben es sich seit Mittwochabend bereits angesehen. Zu den Klickzahlen des Originals ist es aber noch ein langer Weg. Das Instagram-Video von Ribery haben sich bislang über 3 Millionen Menschen angesehen.

Sollte der Bayern-Star übrigens mal Lust auf eine vergoldete Weißwurst haben, steht Schütze bereit. „Dann bekommt der die auch“, sagt er mit einem Augenzwinkern.