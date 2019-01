Auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven hat ein Frachter im Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee verloren - deutlich mehr als zunächst vermutet. Die Reederei habe die Zahl nach oben korrigiert, teilte das Havariekommando am Mittwoch mit. Zunächst war die Einsatzleitung von 30 verlorenen Behältern ausgegangen.

Mindestens ein am Dienstag im Sturm über Bord gegangener Container enthalte Gefahrgut, hieß es. Nach Angaben der niederländischen Küstenwache sollen sogar mindestens drei Peroxid enthalten. Der Frachter ist demnach das größte Containerschiff Europas und kann rund 19.000 Behälter transportieren. Bisher wurden 21 Container an den niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland angespült.

Das Havariekommando übernahm nach Angaben vom Mittwoch die Einsatzleitung. Ein Überwachungsflugzeug suchte nach den im Meer treibenden Transportbehältern, von denen acht bereits auf den beiden niederländischen Inseln Terschelling und Vlieland angespült wurden.

Wie die für Seenotfälle zuständige Einsatzzentrale in Cuxhaven weiter mitteilte, hatte die unter der Flagge Panamas fahrenden 396 Meter lange "MSC Zoe" die Container am Dienstag verloren. Sie befand sich bei starkem Sturm auf dem Weg von Antwerpen in Richtung Bremerhaven.

Das Havariekommando bereitete die Bergung vor. Dazu wurde das behördeneigene Hilfsschiff "Neuwerk" in das Seegebiet geschickt. Auch die niederländische Küstenwache war eingebunden.

(felt/dpa)