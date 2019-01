In der ARD-Show „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ (heißt wirklich so, Anmerkung der Redaktion) am Samstagabend wurde es gegen 23.10 Uhr emotional. Sängerin Helene Fischer betrat die Bühne – der Höhepunkt der Show.

„Sie ist und bleibt meine ganz persönliche Lieblingssängerin“, bekundete Moderator Silbereisen. Das Ex-Paar umarmte sich auf der Bühne und Fischer kämpfte augenscheinlich mit den Tränen. „Mir geht es gut. Die letzten Monaten waren turbulent. Aber es ist schön hier zu sein. Bei dir“, sagte die Sängerin.

Dann kam Silbereisen auf das große Helene-Tattoo auf seinem linken Oberarm zu sprechen. „Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen“,erklärte er. „Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens.“ Bei Fischer kullerten spätestens jetzt ein paar Tränen. Anschließend sang sie ein Duett mit Andrea Bocelli.

Ihr neuer Freund, der Tänzer Thomas Seitel, war an diesem Abend übrigens nicht zu sehen...

(csi/dpa)