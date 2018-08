Streit um vegetarisches Essen für Finnlands Soldaten

Doch sie haben die Rechnung offensichtlich ohne ihren Chef gemacht. Verteidigungsminister Jussi Niinistö kritisierte am Freitag in einem Zeitungskommentar: „Einem alten Sprichwort zufolge marschiert eine Armee mit dem Bauch. Keine Armee kämpft mit der Kraft von Linsensuppe und Blumenkohl-Smoothie.“ Er wolle die Sache untersuchen lassen, teilte Niinistö mit. Er fürchtet, dass die Soldaten ihr Tagesgeld in der Pizzeria ausgeben, statt in der Kaserne zu essen.