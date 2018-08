später lesen Ausbruch an drei Stellen Feuer bei Berlin: Verdacht auf Brandstiftung Teilen

Noch während der Löscharbeiten in den Wäldern von Brandenburg haben Kriminaltechniker gestern nach möglichen Hinweisen auf Brandstiftung gesucht. Da der Brand an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, könne so eine Tat nicht ausgeschlossen werden, hieß es aus dem Innenministerium. Von dpa