später lesen In Mainz festgenommen Terrorverdächtiger aus Syrien wird an Niederlande ausgeliefert FOTO: dpa / Merkurist FOTO: dpa / Merkurist Teilen

Twittern







Der in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer soll an das Nachbarland ausgeliefert werden. Der Mann wird verdächtigt, an der Vorbereitung eines Anschlags beteiligt gewesen zu sein.