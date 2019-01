Fünf Mädchen im Teenageralter sind durch ein Feuer am Veranstaltungsort eines sogenannten Escape Rooms im Norden Polens getötet worden. Ein Mann wurde verletzt, wie die Behörden am Freitag mitteilten. In Escape Rooms werden physische Abenteuerspiele angeboten, bei denen die Teilnehmer Aufgaben lösen müssen, um einen Raum verlassen zu können.

Polens Innenminister Joachim Brudzinski sagte, bei den Opfern handele es sich um 15-jährige Mädchen. Sie hätten vermutlich einen ihrer Geburtstage gefeiert, sagte Polizeisprecherin Monika Kosiec. Ein 25-jähriger Mann sei mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden und habe erst mal nicht befragt werden können. Ein Feuerwehrsprecher, Tomasz Kubiak, sagte, die Leichen seinen in einem Raum gefunden worden, der in der Nähe des Feuers gewesen sei, wo es aber nicht gebrannt habe.

(dpa/mja)