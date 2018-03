"Shoot A School Kid Only 29 Dollar" ("Erschießen Sie ein Schulkind für 29 Dollar") stand da auf einem Plakat an einer Autobahn in offensichtlicher Anspielung auf das Schulmassaker von Florida vor gut zwei Wochen.

Auf dem Plakat wurde eigentlich für den Besuch des Schießstands "Battlefield" ("Schlachtfeld") geworben, wo man mit einer halbautomatischen Waffe eines bestimmten Kalibers schießen könne: "Shoot a .50 caliber only 29 Dollar". Der Attentäter von Florida benutzte ein ähnliches Sturmgewehr.

Das Guerilla-Kunstkollektiv INDECLINE übernahm die Verantwortung für die Verfremdung, die am Donnerstag nach wenigen Stunden entfernt wurde. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. In einer dem Fernsehsender KTNV-TV in Las Vegas zugeleiteten Erklärung des Kollektivs hieß es, die US-Waffengesetze müssten geändert werden, die "derzeit den Wert von Angriffswaffen über den von Menschenleben stellen".

Der Schießstand befindet sich nicht weit vom Mandalay Resort, wo am 1. Oktober 2017 ein einzelner Schütze mit einem Sturmgewehr aus einen Hotel-Hochhaus heraus 58 Konzertbesucher erschoss und mehr als 800 verletzte.