Er könne dem „Austausch an Banalitäten“ ebenso wenig abgewinnen wie der Tatsache, dass auf Smartphone-Bildern alle „in ein Format passen“ müssen.

Joop ist am Freitag in Wien bei den „Vienna Awards for Fashion&Lifestyle“ als „Stilikone“ ausgezeichnet worden. Joop selbst sieht unter anderem die Sängerinnen Madonna und Debbie Harry als Ikonen. „Das sind emanzipierte Diven“, sagte der Modeschöpfer.