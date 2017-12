später lesen Königshäuser Viel los bei den Royals im nächsten Jahr FOTO: Alexi Lubomirski FOTO: Alexi Lubomirski Teilen

Twittern







Die Monarchie in Großbritannien wandelt sich stark. Was sich schon in diesem Jahr angedeutet hat, wird sich 2018 noch viel klarer zeigen: Die jüngeren Royals übernehmen mehr und mehr das Zepter. Von Silvia Kusidlo, dpa