Val Kilmer spricht über Krebserkrankung

US-Schauspieler Val Kilmer (57) hat in einem Interview mit dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“ über seine Krebserkrankung gesprochen. Demnach hat Kilmer einen zweijährigen Kampf gegen Kehlkopfkrebs hinter sich, bei dem er sich auch einer Chemotherapie unterzog. dpa

Der US-Zeitschrift zufolge spricht Kilmer nach einem operativen Eingriff mit rauer, kurzatmiger Stimme. Im vorigen Jahr hatte der frühere „Batman“-Darsteller dementiert, dass er an Krebs leide.

Sein Glaube habe ihm in dieser schwierigen Zeit geholfen, sagt Kilmer in dem Interview. Er ist Mitglied der Religionsgemeinschaft „Christliche Wissenschaft“, die unter anderem an Heilung durch Gebete glaubt.

„Ich war zu ernst“, sagt er rückblickend über seine erfolgreichen Jahre in Hollywood mit Filmen wie „Top Gun“ (1986), „The Doors“ (1991) und „Batman Forever“ (1995). Es habe ihn damals sehr geärgert, dass er keine wichtigen Filmpreise oder genug Anerkennung erhalten habe. Er hätte gerne viele Oscars gehabt.

Während des Interviews waren Kilmers Kinder aus seiner geschiedenen Ehe mit Schauspielerin Joanne Whalley, Mercedes (26) und Jack (22) an seiner Seite.

Website Val Kilmer