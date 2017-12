später lesen Keine Partys Uschi Glas konnte die wilden 60er nicht genießen FOTO: Ursula Düren FOTO: Ursula Düren Teilen

Twittern







Schauspielerin Uschi Glas (73) konnte das wilde Partyleben in den 1960er Jahren nur bedingt genießen. „Ich musste immer arbeiten und mein Geld verdienen. So ein laissez-faire-Leben hat es bei mir nicht gegeben, weil ich keine Unterstützung hatte“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in München. dpa