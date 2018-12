später lesen Charity Til Schweiger: „Kein Kind kommt als Arschloch auf die Welt“ FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Der Schauspieler Til Schweiger hat für mehr Engagement für Kinder aus armen Familien geworben. „Kinder, die in Armut aufwachsen, haben kaum eine Chance, diesem Zyklus zu entkommen“, sagte der 54-Jährige am Dienstagabend bei der Verleihung der Audi Generation Awards in München. dpa