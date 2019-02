später lesen Strafprozess Streit am Flughafen: Grönemeyer sagt vor Gericht aus FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Herbert Grönemeyer (62) wird an diesem Mittwoch als Zeuge in einem Strafprozess am Landgericht Köln aussagen. Dort sind zwei Pressefotografen angeklagt, falsche Beschuldigungen gegen ihn erhoben zu haben. dpa