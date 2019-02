Die kleine Emmylou Rose kam im Juli 2017 auf die Welt - als erstes Kind der Musikerin, die selbst in Havelberg (Sachsen-Anhalt) geboren wurde und nun in Hamburg lebt. Das erste Jahr mit ihrer Tochter habe sie nur Mama sein wollen und dies sehr genossen, sagte Louisan. Die Bühne habe ihr in jener Zeit nicht gefehlt. „Ich hatte auch keine Angst, so lange weg zu sein oder Angst davor, dass die Menschen mich vergessen könnten“.

Die Babypause ist unterdessen vorbei: Louisan (41) geht mit ihrem im März erscheinenden Album „Kleine große Liebe“ im Sommer und im Herbst auf Tour. Das letzte Album mit eigenen Songs brachte die 41-Jährige vor rund fünf Jahren heraus.

Annett Louisan auf Facebook