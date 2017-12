Queen lobt Zusammenhalt nach Terroranschlägen

Die britische Königin Elizabeth II. (91) lobt in ihrer Weihnachtsansprache den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London. Die Städte seien mit starkem Charakter dem Terrorismus begegnet. dpa

Die Rede wurde vorab vom Fernsehsender Sky News im Londoner Buckingham-Palast aufgezeichnet und sollte am Montagnachmittag ausgestrahlt werden.

Großbritannien war in diesem Jahr fünf Mal das Ziel von Terroranschlägen, davon vier Mal in der Hauptstadt. Dabei hatten die Täter insgesamt 36 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Außerdem zollt die Queen in der Rede ihrem Mann Prinz Philip (96) Respekt, der im vergangenen Sommer in Rente gegangenen ist. Sie sei dankbar für Philips „Unterstützung und einzigartigen Sinn für Humor“. Nur noch in Ausnahmefällen begleitet der Herzog von Edinburgh - so sein offizieller Titel - Elizabeth zu offiziellen Terminen. Im November hatten die beiden ihren 70. Hochzeitstag begangen.

Auf dem Schreibtisch, an dem die Königin während der Aufzeichnung saß, standen neben Fotos des Paares auch Bilder von Urenkel Prinz George (4) und seiner zweijährigen Schwester Prinzessin Charlotte.

Die Queen und Prinz Philip verbringen die Weihnachtszeit traditionell auf ihrem Landsitz in Sandringham. Auch Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) wollten dort am Montag an einem Gottesdienst teilnehmen. Bereits kurz vor Weihnachten war die US-Schauspielerin zu einem Verwandtschaftstreffen in den Buckingham-Palast eingeladen worden. Britische Medien bezeichneten dies als ungewöhnlich, da das Paar noch nicht verheiratet ist.