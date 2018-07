später lesen Jubiläum Queen Elizabeth feiert 100 Jahre Royal Air Force FOTO: Simon Dawson FOTO: Simon Dawson Teilen

Queen Elizabeth II. (92) hat in London an Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der britischen Luftstreitkräfte RAF teilgenommen. Zum Gottesdienst in der Westminster Abbey trug die britische Königin am Dienstag einen Mantel in Blau - der Farbe der Royal Air Force. dpa