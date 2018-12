später lesen Ja! Priyanka Chopra heiratet Nick Jonas in Indien FOTO: Uncredited FOTO: Uncredited Teilen

Twittern







Die Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra und der US-Sänger Nick Jonas haben am Wochenende geheiratet. Bei einer christlichen Zeremonie gab sich das Promi-Paar am Samstag in einem Palast der nordindischen Stadt Jodhpur das Jawort. dpa