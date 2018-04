später lesen Krankenhaus-Aufenthalt Prinz Philip an Hüfte operiert worden FOTO: Yui Mok FOTO: Yui Mok Teilen

Der britische Prinz Philip (96) - Ehemann der Queen - hat am Mittwoch ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Buckingham-Palast am frühen Abend in London mit. „Er fühlt sich wohl und hat gute Laune.“ dpa