Auf Twitter bedankte sich der Kensington-Palast, die königliche Residenz des Paares, für die vielen Glückwünsche: „Danke an alle für die netten Botschaften zum Geburtstag des Duke of Sussex!“ Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, heiratete die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (37) am 19. Mai in Schloss Windsor.

Kensington-Palast auf Twitter

Harris offizielle Biografie, Königshaus