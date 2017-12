später lesen Castingshow Natia Todua siegt bei „The Voice of Germany“ FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Es ist 22.10 Uhr, da ist ihr der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen: Mit einer unverwechselbaren Darbietung des Beatles-Klassikers „With A Little Help From My Friends“ hat sich die Georgierin Natia Todua am Sonntagabend in die Herzen der „The Voice of Germany“-Zuschauer gesungen. dpa