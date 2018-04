später lesen Cotton made in Africa Motsi Mabuse engagiert sich für Frauen in Afrika FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

„Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (36) setzt sich für Frauen in Afrika ein. Die Tänzerin vertritt als Botschafterin die Initiative „Cotton made in Africa“ (CmiA), die für nachhaltigen Baumwollanbau in Afrika eintritt. dpa