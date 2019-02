später lesen Schönheitskönigin „Miss Germany“ büffelt für den Uni-Abschluss FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Die noch amtierende „Miss Germany“, Anahita Rehbein (24) aus Stuttgart, will nach Ende der Amtszeit ihr Studium abschließen. Sie werde an die Uni zurückkehren und Ende März ihre Bachelor-Arbeit schreiben, sagte sie am Freitag in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. dpa