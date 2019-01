später lesen Schauspieler Mark Ruffalo engagiert sich für indigene Völker FOTO: Marco Ugarte FOTO: Marco Ugarte Teilen

US-Schauspieler Mark Ruffalo (51, „Shutter Island“) unterstützt den Marsch indigener Völker am 18. Januar in Washington. Bei Twitter schrieb er am Sonntag: „In zwölf Tagen wird der erste jährliche Marsch der Urbevölkerung dieser Welt in Washington stattfinden. dpa