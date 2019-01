später lesen In Schwulenbar Madonna begeistert mit Überraschungsgig FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Die legendäre New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn hat sich bei Madonna (60) für ihren Überraschungsauftritt in der Neujahrsnacht bedankt. „In ihrer ganzen Karriere hat sich Madonna für die Gleichberechtigung aller stark gemacht“, schrieben die Betreiber am Mittwoch auf Facebook. dpa