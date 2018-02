später lesen Schneidezähne weg Liam Gallagher beschuldigt die deutsche Polizei FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern







Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher (45) sieht sich als Opfer der deutschen Polizei. Der notorische Streithahn hatte bei einer Schlägerei in einem Hotel in München im Jahr 2002 zwei Schneidezähne verloren, wie es damals hieß. Nun behauptete er in einem am Montag veröffentlichten „Guardian“-Interview, die Zähne seien ihm von der Polizei „mit der Zange“ gezogen worden. dpa