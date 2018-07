später lesen Paris ist Mode Lagerfeld mit Chanel-Couture vor Paris-Kulisse FOTO: Francois Mori FOTO: Francois Mori Teilen

Twittern







Im gigantischen Ausstellungsgebäude Grand Palais in Paris ließ Karl Lagerfeld diesmal das Seine-Ufer mit antiquarischen Bücherständen nachbauen. Mode ist Paris und Mode ist Kultur. Diese beiden Botschaften schien Lagerfeld mit seiner Couture-Schau für Chanel am Dienstag in Paris übermitteln zu wollen. dpa