Kurios: Milchtüten-Regatta in Lettland

Mit selbstgebauten Wasserfahrzeugen aus Milchtüten sind 18 Teams in Lettland zu einer kuriosen Regatta ausgelaufen. In der Stadt Jelgava lieferten sie sich am Samstag einen Wettstreit um das beste aus mindestens 2000 leeren Milchtüten gebaute Boot. dpa