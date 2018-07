später lesen #MeToo Kein Hausarrest für Harvey Weinstein FOTO: John Minchillo FOTO: John Minchillo Teilen

Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein wird vorerst nicht unter Hausarrest gestellt. Die Staatsanwaltschaft scheiterte am Montag vor Gericht mit einem Antrag, den 66-Jährigen in einer New Yorker Wohnung unter Hausarrest stellen zu lassen. dpa