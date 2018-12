später lesen Karriere Karl Dall sucht sich nur noch die Bonbons raus FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Komiker Karl Dall (77) nimmt im Alter bewusst nicht mehr jedes Jobangebot an. „Ich suche mir nur noch die Bonbons raus, so dass ich meine Steuerberaterin bezahlen kann“, sagte Dall am Rande der „Movie meets Media“-Veranstaltung am Montagabend in Hamburg. dpa