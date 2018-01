später lesen Raumfahrtpionier John Young mit 87 Jahren gestorben FOTO: Charles M. Duke Jr. FOTO: Charles M. Duke Jr. Teilen

Twittern







Er war vier Jahrzehnte lang NASA-Astronaut und schlief auf dem Mond - nun ist John Young im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die US-Weltraumbehörde mitteilte, starb er am Freitag in Houston an den Folgen einer Lungenentzündung. dpa