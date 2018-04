später lesen Tierisch Jennifer Garner trauert um Lieblings-Huhn FOTO: Mike Nelson FOTO: Mike Nelson Teilen

Schauspielerin Jennifer Garner (45, „Juno“) trauert um ihr Haushuhn Regina George. „Bitte genießt diese Hommage an Huhn Regina George, das eines natürlichen Todes gestorben ist“, schrieb Garner am Montagabend (Ortszeit) auf Instagram zu einem Video, in dem sie gemeinsam mit der braunen Henne zu sehen ist. dpa