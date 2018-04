später lesen Befreiung Jay-Z: Freudentränen nach Coming-Out von Mutter FOTO: Justin Lane FOTO: Justin Lane Teilen

Das Coming-Out seiner Mutter hat den US-Rapper Jay-Z (48) nach eigenen Worten zum Weinen gebracht - vor Freude. Erst vor einigen Monaten habe seine Mutter ihm zum ersten Mal gesagt, dass sie eine Frau liebe, erklärte der 48-Jährige in einem Interview mit Moderator David Letterman in der Netflix-Sendung „My Next Guest Needs No Introduction“. „Ich habe geweint, weil ich mich so gefreut habe, dass sie jetzt befreit ist“, sagte der Ehemann von Popsängerin Beyoncé. dpa