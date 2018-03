später lesen Der „Governator“ „Ich bin zurück“: Schwarzenegger übersteht Herz-Operation FOTO: Ellen Smith FOTO: Ellen Smith Teilen

Sorge um den „Terminator“: Arnold Schwarzenegger ist in Los Angeles am Herzen operiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell am Freitag (Ortszeit) via Kurznachrichtendienst Twitter mit. dpa