später lesen Britische Royals Herzogin Kate feiert 37. Geburtstag FOTO: Alastair Grant FOTO: Alastair Grant Teilen

Twittern







Happy Birthday, Herzogin Kate! Die Ehefrau von Prinz William ist am Mittwoch 37 Jahre alt geworden. Die Herzogin von Cambridge - so ihr offizieller Titel - feiere ihren Ehrentag privat, teilte eine Sprecherin des Kensington-Palastes in London der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne Details zu nennen. dpa