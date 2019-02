später lesen Pur-Sänger Hartmut Engler will Analphabeten helfen FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Der Sänger Hartmut Engler (57) will Analphabeten dazu motivieren, lesen und schreiben zu lernen. „Mich hat es echt erschlagen, dass es in Baden-Württemberg fast eine Million Erwachsene gibt, die nicht richtig lesen und schreiben können“, sagte Engler am Montag in Stuttgart. dpa