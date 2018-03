später lesen Bioprodukte und Saisonales Harry und Meghan: Hochzeitstorte mit Frühlingsgeschmack FOTO: Victoria Jones FOTO: Victoria Jones Teilen

Prinz Harry und Meghan Markle bekommen eine Hochzeitstorte mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack. Das kündigte der Kensington-Palast am Dienstag in London an. dpa