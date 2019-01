Seine Kinder sollten nicht ständig mit dem Handy hantieren und im Netz unterwegs sein: „Wir versuchen, es zu verhindern.“ Auch er selbst sei zurückhaltend: „Kein Online-Banking, nichts.“ Von der Digitalisierung habe er „keine Ahnung“, sagte Schmidt: Aber ich stelle fest: brauche ich auch nicht.“

Schmidt stammt aus Nürtingen bei Stuttgart, er lebt mit Familie in Köln. Nach seiner Idee sendet der Südwestrundfunk (SWR) die Mediensatire „Labaule&Erben“. Die sechsteilige Serie, die in Freiburg spielt, startet am Donnerstag, 22.00 Uhr, im SWR Fernsehen.

