Schöne Aussichten Gwyneth Paltrow verlobt sich mit TV-Produzenten FOTO: Ursula Düren

Die Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (45, „Shakespeare in Love“) will den Fernsehproduzenten Brad Falchuk (46) heiraten. Die Oscar-Preisträgerin gab am Montag ihre Verlobung mit dem Schöpfer der TV-Serie „Glee“ bekannt, wie US-Medien berichteten. dpa