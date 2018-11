später lesen Brände in Kalifornien Gottschalk hält nichts von Jammern und Selbstmitleid FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Der Showmaster Thomas Gottschalk (68) bleibt nach dem Verlust seines Hauses in Malibu zuversichtlich. „Auch wenn es um traurige und ernste Themen geht, kann ich meine Art nicht verleugnen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg: „Ich bin Unterhalter und habe Freude am Leben.“ dpa