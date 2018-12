später lesen „heute-show“ „Goldener Vollpfosten“ zum vierten Mal in Folge für Trump FOTO: Rainer Jensen FOTO: Rainer Jensen Teilen

Der „Goldene Vollpfosten“, undotierte und satirische Auszeichnung der ZDF-„heute-show“, geht zum vierten Mal in Folge an den US-Präsidenten Donald Trump. Das teilte der Mainzer Sender zum Beginn der letzten „heute-show“ des Jahres am Freitag mit. dpa