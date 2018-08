später lesen Türen geöffnet Gefangen im Heizkraftwerk - Uhu findet Weg ins Freie FOTO: Claudia Otte FOTO: Claudia Otte Teilen

Twittern







In der Halle eines Heizkraftwerks in Wuppertal hat sich ein Uhu in eine schwierige Lage gebracht. Am Sonntagvormittag konnte sich der Vogel, der dort feststeckte, jedoch selbstständig befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. dpa