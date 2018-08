Ex-Spice-Girl Mel B will sich in Therapie begeben

Bei der Arbeit an ihrem Buch „Brutally Honest“ (auf deutsch: Brutal ehrlich) seien alte Wunden aufgerissen. In einer Stellungnahme, die die Zeitung veröffentlichte, schrieb Mel B von für sie schwierigen Themen wie dem Tod ihres Vaters und verletzenden Beziehungen. Für ihre Kinder möchte die britische Popsängerin („Feels So Good“) nun stark sein: „Ich liebe meine drei Mädchen mehr als das Leben selbst.“

Interview mit Mel B in The Sun

National Center for PTSD