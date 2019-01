später lesen Geschenke-Aktion Eva Padberg möchte Spenden statt Baby-Geschenke FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Die schwangere Eva Padberg (38) will ihren Nachwuchs für eine gute Sache nutzen. Sie wünsche sich statt Geschenken für ihr Baby Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt, heißt es in einer Mitteilung von Unicef vom Dienstag. dpa