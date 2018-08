später lesen Schwedisches Königshaus Erster Schultag für Schwedens Prinzessin Estelle FOTO: Jessica Gow FOTO: Jessica Gow Teilen

Die schwedische Prinzessin Estelle ist am Dienstag eingeschult worden. An der Hand ihrer Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, ging die Sechsjährige am Morgen ihren neuen Klassenkameraden entgegen. dpa