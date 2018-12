später lesen Ein Jungtier Eisbärenbaby in Berlin geboren FOTO: --- FOTO: --- Teilen

Bei den Eisbären in Berlin gibt es wieder Nachwuchs. Eisbärin Tonja hat am Samstag ein meerschweinchengroßes Jungtier zur Welt gebracht, wie der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde am Montag mitteilte. dpa